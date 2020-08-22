Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile olan sözleşmeyi 1 yıllığına uzattı
Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
22.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:33
Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.
Açıklamada, "Değerli futbolcumuza çubuklu formamızla başarı dolu bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA