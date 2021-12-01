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Fenerbahçe tırı Tavşanlı'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe tırı Tavşanlı'da

Lisanslı ürünlerin satıldığı Fenerbahçe tırı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

KÜTAHYA (İHA) - Lisanslı ürünlerin satıldığı Fenerbahçe tırı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerbahçe tırı, Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'na yerini aldı.

Taraftarlarına geniş bir ürün yelpazesi sunan sarı lacivertli kulübün tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tır sorumlusu, "Tavşanlıların ilgisinden çok memnunuz. 3 gün boyunca ürünlerimiz ile burada, Tavşanlı'da taraftarların hizmetinde olacağız. Özellikle indirimde olan formalar ve A Takım ürünlerimiz rağbet görüyor. Tavşanlı'dan sonra ilk durağımız nasipse Düzce olacak" dedi. - KÜTAHYA

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