Fenerbahçe, Tesisler Yerine Otelde Kamp Yapacak

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile oynanan maçta 1-0 mağlup olsa da tur umutlarını Kadıköy'deki maça taşıyan Fenerbahçe'de teknik heyet, kritik mücadele öncesi önemli bir karar aldı.

Takımdaki motivasyonu maksimum seviyeye çıkarmak için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli kurmaylar, maç öncesi tesisler yerine bir otelde kamp yapmayı planlıyor.

HENÜZ NET BİR KARAR YOK

Teknik direktör Cocu ve sportif direktör Comolli'nin bu konuyu yönetimle görüştüğü ifade edilirken, henüz net bir kararın verilmediği öğrenildi. Büyük önem verilen Benfica karşılaşması öncesi takımdaki konsantrasyonu yükseltme adına böyle hamlede bulunulacağı belirtildi.