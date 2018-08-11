Fenerbahçe, Tesisler Yerine Otelde Kamp Yapacak
Benfica maçı öncesinde takımın konsantrasyonu yükseltmek isteyen yönetim, tesisler yerine otelde kamp yapmayı planlıyor.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile oynanan maçta 1-0 mağlup olsa da tur umutlarını Kadıköy'deki maça taşıyan Fenerbahçe'de teknik heyet, kritik mücadele öncesi önemli bir karar aldı.
Takımdaki motivasyonu maksimum seviyeye çıkarmak için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli kurmaylar, maç öncesi tesisler yerine bir otelde kamp yapmayı planlıyor.
HENÜZ NET BİR KARAR YOK
Teknik direktör Cocu ve sportif direktör Comolli'nin bu konuyu yönetimle görüştüğü ifade edilirken, henüz net bir kararın verilmediği öğrenildi. Büyük önem verilen Benfica karşılaşması öncesi takımdaki konsantrasyonu yükseltme adına böyle hamlede bulunulacağı belirtildi.
YORUMLAR (2)
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ABD degil bizim sorunumuz pirincin icindeki ak taslar zaten Kara beli icinizi bir temizlersek olay kolay olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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ABD'nin Türkiye de sayısız askeri üssü var bizde bunları bir gecede evlerine postalayalim sonra dolar isterse 10 TL olsun ABD nin Ortadoğu'da ki elini kırmak gerek en etkin üsleri Türkiye'de bakalım gtlr buradan gitmeyi yiyormu? Yada ikinci şık sadece Suriyelileri değil tüm mültecilere Avrupa'nın kapısını açalım işte o zaman bak AB ile ABD nin kavgasına birbirlerini yesinler bizde kendi işimize bakalım haktır AllahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır