Fenerbahçe, tempo yükseltti

28.08.2019 21:37

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınmayla hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.



Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA