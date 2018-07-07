Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan Volkan Demirel Açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli takımın başında ilk karşılaşmasına çıkan Hollandalı teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"UMARIM BİZE KATILIR"

"Sonuçtan memnun olamayız. Çünkü biz her zaman kazanmak isteyen bir takımız. Sahaya yansıttığımız futbolun bizi memnun ettiğini söyleyebilirim. Çünkü rakip kalede birçok pozisyon yakaladık. Genel anlamda performanstan dolayı memnunum. Fakat skordan dolayı memnun değilim. Volkan Demirel bir lider, uzun süre bu takımın formasını giymiş bir isim. Görüşmelerimiz sürüyor. Ancak kesin bir şey söyleyemem. Umarım bize katılır. Comolli ile birlikte takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şu anda sadece takımda olan isimlere odaklanmış durumdayım. Bazı sınırlar var ve bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftaların hızlı geçeceğini biliyoruz. Bugün takımın birlikte mücadele ettiği zaman ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Takım olarak bir şeyler başarabiliriz. Bunun üzerinde çalışıyoruz."