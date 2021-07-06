Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, futbolcularına hedeflerini anlattı Açıklaması
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, futbolcularına hedeflerini anlattı Açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, futbolcularına hedeflerini anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularına şampiyonluk hedefine yönelik bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularına şampiyonluk hedefine yönelik bir konuşma yaptı.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta futbolcularıyla sohbet eden Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Futbolcularına, geçen sezon şampiyonluk kazanamadıklarını ancak kulübe olan bağlılıklarıyla yeni sezonda bunu başaracaklarını aktaran Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim. Şampiyon olmaya geldim ve olacağım." ifadelerini kullandı.

Disiplin kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, takım içi iletişiminin önemine değindi.

Problemleri karşılıklı konuşarak halletmeleri gerektiğini de vurgulayan Pereira, "Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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