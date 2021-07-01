Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu?

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör belirsizliği taraftarlar arasında da merak uyandırdı. Konu hakkında Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar…

Erol Bulut sonrası Fenerbahçe teknik direktör koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyordu Son günlerdeki iddialar sonrası sporseverler Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu, merak etti. Peki, Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu?

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

VLADİMİR PETKOVİC İDDİASI

Fenerbahçe'de yeni hoca belirsizliği devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli hoca Fonseca'nın iletişim ajansı tarafından yalanlamasının ardından sarı-lacivertlilerin hedefinde başka bir teknik direktör olduğu ortaya çıktı. EURO 2020'de tarih yazan ve Fransa'yı eleyerek çeyrek finale yükselen İsviçre'nin hocası Vladimir Petkovic'le Ali Koç'un bizzat görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Ali Koç'un bizzat görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Petkovic'in, Fransa maçından sonra resmi olarak açıklanması bekleniyordu. Ancak İsviçre'nin penaltılara giden mücadeleyi kazanarak Fransa'yı saf dışı bırakmasının ve çeyrek finale çıkmasının süreci uzattığı ortaya çıktı. Çeyrek finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak olan İsviçre'nin, EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Fenerbahçe'nin de Petkovic ile son pürüzleri halledeceği ve takımın başına getireceği belirtiliyor.

PAULO FONSECA İDDİASI

Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliği süren teknik direktör konusunda sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fonseca'nın bağlı bulunduğu iletişim ajansı Empower Sports sosyal medya hesabından, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır." açıklamasını yaptı. Empower Sports'un açıklamayı yaptığı sosyal medya hesabı, Paulo Fonseca'nın onaylı twitter hesabı tarafından da takip ediliyor.