Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu?

Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör belirsizliği taraftarlar arasında da merak uyandırdı. Konu hakkında Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar…

Erol Bulut sonrası Fenerbahçe teknik direktör koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyordu Son günlerdeki iddialar sonrası sporseverler Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu, merak etti. Peki, Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu?

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?
VLADİMİR PETKOVİC İDDİASI

Fenerbahçe'de yeni hoca belirsizliği devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli hoca Fonseca'nın iletişim ajansı tarafından yalanlamasının ardından sarı-lacivertlilerin hedefinde başka bir teknik direktör olduğu ortaya çıktı. EURO 2020'de tarih yazan ve Fransa'yı eleyerek çeyrek finale yükselen İsviçre'nin hocası Vladimir Petkovic'le Ali Koç'un bizzat görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Ali Koç'un bizzat görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Petkovic'in, Fransa maçından sonra resmi olarak açıklanması bekleniyordu. Ancak İsviçre'nin penaltılara giden mücadeleyi kazanarak Fransa'yı saf dışı bırakmasının ve çeyrek finale çıkmasının süreci uzattığı ortaya çıktı. Çeyrek finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak olan İsviçre'nin, EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Fenerbahçe'nin de Petkovic ile son pürüzleri halledeceği ve takımın başına getireceği belirtiliyor.

  1. PAULO FONSECA İDDİASI

Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliği süren teknik direktör konusunda sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fonseca'nın bağlı bulunduğu iletişim ajansı Empower Sports sosyal medya hesabından, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır." açıklamasını yaptı. Empower Sports'un açıklamayı yaptığı sosyal medya hesabı, Paulo Fonseca'nın onaylı twitter hesabı tarafından da takip ediliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:54:00. #1.15#

title