Fenerbahçe teknik direktörü kim 2021?

Sarı-lacivertli takım Fenerbahçe bir süredir teknik direktörü arayışındaydı. Birçok isim gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe teknik direktörü kim 2021? Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim?

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler birçok ünlü teknik adamla görüşme gerçekleştirse bile henüz bir sonuca varamadı. Fenerbahçe teknik direktörü kim 2021?

FENERBEHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM 2021?

Milliyet'in haberine göre; yeni gelecek teknik adam 2021-22 sezonunda takımı şampiyon yapsa dahi doğrudan bu önemli turnuvaya katılım vizesi alamayacak. Bu olumsuz durum da sportif gerekçelerden biri olarak önemli isimlerin göreve gelmesini engelliyor.

Sosyal medya başta olmak üzere sarı-lacivertli camiada teknik adam probleminin çözülmemesi sebebiyle Başkan Ali Koç'a tepki oluştu. Pazartesi günü teknik adamın açıklanmasını bekleyen taraftarlar bu durum gerçekleşmeyince hayal kırıklığına uğradı ve bu konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe takımının İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Vladimir Petkovic'in İsviçre Futbol Federasyonu ile anlaşıp Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.