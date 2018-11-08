Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, PFDK Kararlarını Eleştirdi: Soldado Adam mı Öldürdü?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Anderlecht galibiyetinin ardından PFDK'nın Galatasaray derbisi hakkında verdiği cezalar hakkında konuştu. PFDK'nın verdiği kararları adeletsiz olarak değerlendiren Koeman, şu sözleri kullandı:

"Cezaları duydum. Örneğin Soldado. Gerçekten inanılmaz... Belhanda, Soldado'yu kovalayıp bir an kovalıyordu. Kafasını, dirseğini kullanıyor. Karşılığı ne? Sıfır maç. Bunun adaletini sağlayacak kişi ben değilim ama görüntüleri gördük. Görüntüler yalan mı söylüyor? Soldado, 6 maç ceza alıyor ama nasıl oluyor diğer oyuncu sıfır maç ceza alıyor. Gerçekten inanılmaz. Soldado birini mi öldürdü? Ben gerçekten inanamıyorum bu kararlara. Soldado, 6 maçlık ne yapmış? Bence çok gülünç bir durum. Bu adalet mi? Bence değil.

''HAKEMLER OLMADAN FUTBOL OLMAZ''

Ben futbola konsantre olmak istiyorum. Çünkü futbolu seviyorum. Bazen 4. hakemle tartışmalarınız tabii olabilir ama ben onlara saygı gösteriyorum. Hakemler olmadan futbol olmaz. Bazen hatalar yapılabilir ama hakemliğin zor bir iş olmasını bilmeliyiz. Özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetiyorsanız.

''SEVK KARARLARI BİZİ ETKİLEMEDİ''

Sevk kararlarının maçtan önce açıklaması bizi hiç etkilemedi. Çünkü biz futbola odaklanıyoruz. Teknik ekibin bir parçasıysanız her günü kimin oynayıp kimin oynamadığı hakkında konuşursunuz. Cocu ile de her gün konuşuyorduk ama bir futbolcu ismi veremem."