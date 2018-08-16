Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Giuliano'nun Satılmasına Onay Verdi

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak.

Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Rus kulüplerinden Giuliano'ya talep var. Fenerbahçe 10 milyon Euro istiyor. Rus ekipleri 10 milyon Euro'ya çıkarsa Giuliano satılacak.