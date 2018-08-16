Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Giuliano'nun Satılmasına Onay Verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Giuliano'nun satılmasına onay verdi.

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak.

Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Rus kulüplerinden Giuliano'ya talep var. Fenerbahçe 10 milyon Euro istiyor. Rus ekipleri 10 milyon Euro'ya çıkarsa Giuliano satılacak.

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YORUMLAR (14)

  • YERLİ MALI HAFTASI:
    Bu dünya arazısınde hiç Türk futbolcu yok mu? kulüp alt yapı takımları ne işe yarar, hani yerli ve milliydik, bir tane Türk yok.
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  • SSK EMEKLİSİ:
    DAHA SEZON BAŞLAMADAN BURADAN YAZDIM , AVRUPALI ÇALIŞTIRICILAR SEVMEZLER ÇALIŞMAYAN KOŞMAYAN YARDIM ETMEYEN LERİ DİYE. DEMEKKİ KİMSELER BİR KENARA ÇEKİP SÖYLEMEMİŞ
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  • TL ÖDEME YAPIN:
    Caner ve gökhanın yedekleri, Hasan ali ve şener başta olmak üzere Satt satt tuttuğunuz hata
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