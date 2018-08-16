Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Giuliano'nun Satılmasına Onay Verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Giuliano'nun satılmasına onay verdi.
Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak.
Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Rus kulüplerinden Giuliano'ya talep var. Fenerbahçe 10 milyon Euro istiyor. Rus ekipleri 10 milyon Euro'ya çıkarsa Giuliano satılacak.
YORUMLAR (14)
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Bu dünya arazısınde hiç Türk futbolcu yok mu? kulüp alt yapı takımları ne işe yarar, hani yerli ve milliydik, bir tane Türk yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DAHA SEZON BAŞLAMADAN BURADAN YAZDIM , AVRUPALI ÇALIŞTIRICILAR SEVMEZLER ÇALIŞMAYAN KOŞMAYAN YARDIM ETMEYEN LERİ DİYE. DEMEKKİ KİMSELER BİR KENARA ÇEKİP SÖYLEMEMİŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Caner ve gökhanın yedekleri, Hasan ali ve şener başta olmak üzere Satt satt tuttuğunuz hataCevap Yaz Yayından Kaldır
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AYKUTTU araıycaz bakın görün ...sorun VALBUNA + İSA da gözü yok mu bu adamın ...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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geçen senede beş para etmezdi bu senedeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır