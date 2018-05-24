Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Edin Visca'yı İstedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer listesinin başına Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı koydu. Yakın zamanda iki takım arasında görüşmeler başlayacak.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, göreve gelecek yönetime yardımcı olabilmek için transfer listesi hazırladı ve bu listenin ilk sırasına Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı koydu.
YAKIN ZAMANDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ OLACAK
Aykut Kocaman'ın kongrenin ardından göreve devam etmesi halinde, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile transfer masasına oturacağı belirtildi.
Sarı lacivertlilerin Visca'yı transfer edebilmek için paranın yanında Aatıf ve Ozan Tufan gibi isimleri de takasta önereceği kaydedildi.
VISCA, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Boşnak yıldızın Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Süper Lig'de 207/2018 sezonunu asist kralı olarak tamamlayan Visca, 33 karşılaşmada 9 gol attı ve 16 asist yaptı.
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mundar olur yazık olur..üzülürüm.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Visca yıda al, Walbuena gibi mındar et. Aykut sende Aziz de bi defolun gidin artık yeter.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tunç 06 Azizin yalakası sen hala ne yorumları yapıyorsun.İnşallah senin gibilerin zihniyetinden kurtulacak camiamız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulan defol git artık neyin planını yapıyorsun.Aziz le beraber defolun.Yeter fenerimize çektirdikleriniz.İstemiyoruz sizin gibi yapışkanları.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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nerden cikariyorlar bu haberleri? adam istifa edecek mi etmicek mi onu düsünüyor kimi almak istedigini degil.Cevap Yaz Yayından Kaldır