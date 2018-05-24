Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Edin Visca'yı İstedi

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, göreve gelecek yönetime yardımcı olabilmek için transfer listesi hazırladı ve bu listenin ilk sırasına Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı koydu.

YAKIN ZAMANDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ OLACAK

Aykut Kocaman'ın kongrenin ardından göreve devam etmesi halinde, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile transfer masasına oturacağı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin Visca'yı transfer edebilmek için paranın yanında Aatıf ve Ozan Tufan gibi isimleri de takasta önereceği kaydedildi.

VISCA, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Boşnak yıldızın Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Süper Lig'de 207/2018 sezonunu asist kralı olarak tamamlayan Visca, 33 karşılaşmada 9 gol attı ve 16 asist yaptı.