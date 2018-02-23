Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı Yenersek Kimse Bizi Tutamaz
Vodafone Park'ta sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "3 puanı hanemize yazdırırsak şampiyonluk yolunda bizi kimse tutamaz" dedi.
Sezonun ikinci yarısında aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirveye ortak olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da devirerek şampiyonluk iddiasını artırmakta kararlı.
"KESİNLİKLE KOLAY OLMAYACAK"
Vodafone Park'ta çok zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini söyleyen teknik direktör Aykut Kocaman "Kesinlikle kolay olmayacak. Hele ki Beşiktaş'ın kazanmaya mecbur olduğunu düşünürsek. Ama buradan alacağımız 3 puan önümüzü büyük ölçüde açar. Zirvede 3 takım kalırız" değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ı evinde yenmenin rakiplerinin üzerinde de büyük bir baskı oluşturacağını belirten Aykut Hoca "Şampiyonluk için puan ortalamasını yukarı çekmemiz şart. Sıkıntılı günleri geride bıraktık ve iyi bir hava yakaladık. Derbi galibiyetiyle rüzg,rı tamamen arkamıza almış oluruz ve bu bizi şampiyonluğa taşır" sözleriyle oyuncularından mutlak galibiyet istedi.
AYKUT KOCAMAN, ŞENOL GÜNEŞ'E ÜSTÜN
Derbinin hocaları arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor. Kocaman, çeşitli takımlarla Güneş'in ekiplerine karşı 19 maçta 8 galibiyet aldı. Güneş'in çalıştırdığı takımlar ise Kocaman'ın ekipleri karşısında 6 galibiyet elde etti. Kocaman, F.Bahçe'nin başında Güneş'e karşı 8 maçta sadece bir defa kaybetti.
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Şu masa başı oyunlarını Fenerbahçe kadar iyi oynayan bir kulüp yok sorsalar bunlar mağdur cumhuriyetçi Atatürk çü Len öğlum siz neyaksınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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tütmayın küçük aytuşuCevap Yaz Yayından Kaldır
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beşiktaşıda anca katakulli ile hakemle devirebilirsin yoksa senin capın neCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu sene FB lehine yapılanlar 2011 senesinden daha fazla ve aşikar, Tüm basın ve hakemler de buna çanak tutuyor, Fener yönetimi de öyle bir algı yapıyor ki sanki her şey bunların aleyhine işliyor havası veriyorlar, Fener in bu seneki kadrosu ve oyunu ligdeki çoğu takımın gerisindedir. Kendi taraftarın taktığı lakapla belirtirsek yataykut bu sene feneri şampiyon yapmak için herşey yapılıyor ancak sen ve başkanının kalibresi buna yetmeyecek gözüküyor çünkü çünkü Taraftarınız size inanmıyor,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aykut algısı bu başka bir şey değil ya tam tersi olursa BJK yenerse tepetaklak olacağınızı da söyle kocaman çocukCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır