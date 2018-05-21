Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 1 Yıl Daha Kalmak İstiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpte en az 1 sene daha kalmak istiyor.
Spor Toto Süper Ligi 2. sırada tamamlayıp Devler Ligi vizesini alan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçiminden çok teknik direktör Aykut Kocaman'da. Geleceği merak edilen başarılı çalıştırıcı, haziran ayının başında yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının önünü açmak için istifasını sunarken, 'Kararımı 3-4 gün içinde açıklayacağım' demişti.
Bursaspor karşılaşmasındaki 'Sow' tezahüratına ve protestolara çok sinirlenip görevi bırakacağının sinyallerini veren Kocaman, soyunma odasında oyuncularına bu kararını açık açık dile getirmişti.
"1-2 TRANSFER YETER"
Bu net cümlelerden sonra yönetim 'Sezon planlamasında bu kez geç kalmayacağız' sözleriyle Kocaman'ı ikna turlarına başlarken, Ali Koç cephesinin de Aykut Hoca'ya bakış açısı değişti. 'Seçimde kim başkan olursa onunla çalışır mısın?' sorusuna 'evet' yanıtını vermeyi düşünüyor Kocaman. Son 2 haftada hem kendini dinleyen hem de takımın sezonu nasıl bitireceğini gören Kocaman, mevcut kadronun gelecek sezon başarılı işlere imza atacağını düşünüyor. Geçmiş yıllara oranla Devler Ligi'nden daha kolay takımların gelecek olması da hocanın 'Devam' kararını etkileyen bir başka detay.
Kadroda köklü değişiklik yerine 1-2 takviyeyle yapılacak ufak dokunuşlarla hem Süper Lig hem de Avrupa'da güzel sonuçların geleceğine inanan Aykut Hoca, büyük bir sürpriz olmazsa gelecek sezon da sarı-lacivertlilerin başında olacak.
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Ne iki transfer yeteri ; her mevkiye ayrı ayrıolmak üzere 23 transfer bir de teknik direktör lazım ki bunlarda tam isabet olacak. MEVCUT KADRODAN ŞU KALSIN DİYECEĞİNİZ TEK BİR FUTBOLCU BİLE YOK. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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niye kalmasın ben bir fenerbahceli olarak istiyorum cünki bunlar fener düşmanları fenerbahceye zarar vermek için elinden ne geliyorsa yapıyorlar başkanda dahil demeki suc bizlerde degil taraftar görevini yerine getiriyor sucluları secmenlerdir. bunları onlar seciyorlar hepside paralı askerler aziz başkan aykut hoca fenerbahce yerinde sayyyyyyyyCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tayfur gelmeli Almanyadan sen den hayır yok hoca çok iyi insansın bunu tartışmam ama risk almıyorsun kimse sen den korkmuyor takım hucum etmiyor bir sıfıra yatmayı düşünüyorsun bu olmuyor FB saldıran çok gol atan takım olmalı senin zamanın daki gibi ..hatırla gs: 3 fb :0 ilk yarı ne ol du maç FB:4 gs :3 demi ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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defol git belamısın senCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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En doğru karar bu bence, takım oturdu yeni bir td yeni bir oluşum yine hayallerimizle başbaşa kalırız. Şampiyonlar ligi ön elemesine oturmuş sistem ve takımla çıkmak lazım, iki iyi takviye takıma çok iyi gelir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır