Fenerbahçe, tek golle çeyrek finalde
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Fenerbahçe, tek golle çeyrek finalde

14.01.2021 23:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:18
Fenerbahçe, tek golle çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, turu tek golle geçti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, turu tek golle geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, 51. dakikada Samatta'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, kalan bölümde rakibine gol izni vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Sinan riske edilmedi

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, karşılaşmanın ikinci yarısına başlayamadı.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Sinan, 37. dakikada yaşadığı bir ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakmıştı.

Sinan, ikinci yarıda yerini Mame Thiam'a bıraktı.

Samatta golle döndü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, ilk 11'e golle döndü.

Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ilk 11 başladığı ilk maç olan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atan Samatta, daha sonra gol bulamamıştı.

Yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre forma giyemeyen ve son dönemde oyuna sonradan dahil olan Samatta, son olarak 24 Kasım'da Sivas Belediyespor'a karşı 11 başlamıştı.

Samatta, 51. dakikada attığı golle, sarı-lacivertli formayla 104 gün sonra gol atma başarısı gösterdi.

28 yaşındaki oyuncu, 69. dakikada yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

Mert Hakan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 90. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mert Hakan, direkt kırmızı kart gördüğü için MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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