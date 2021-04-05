Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 88 Sosa), Sinan Gümüş (Dk. 63 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 88 Thiam), Samatta (Dk.

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Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 88 Sosa), Sinan Gümüş (Dk. 63 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 88 Thiam), Samatta (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş)

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Sacko (Dk. 63 Dossevi), Bakalorz, Diskerud (Dk. 74 Mesanovic), Sagal, Rodallega

Gol: Dk. 64 Samatta (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 70 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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