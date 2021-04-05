Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 88 Sosa), Sinan Gümüş (Dk. 63 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 88 Thiam), Samatta (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 88 Sosa), Sinan Gümüş (Dk. 63 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 88 Thiam), Samatta (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş)
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Sacko (Dk. 63 Dossevi), Bakalorz, Diskerud (Dk. 74 Mesanovic), Sagal, Rodallega
Gol: Dk. 64 Samatta (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 70 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.
Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür