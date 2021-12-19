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Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu. Bir süre protestolarına devam eden taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.

Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

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