Fenerbahçe taraftarından Vitor Pereira'ya ilk tepki! Kaleci Berke Özer, kulübeden fırladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Olympiakos karşısında sahaya sürdüğü 11 ve maça yaptığı müdahaleler büyük tepki çekti. Sabah'ın haberine göre maçın son anlarında tribünlerden Vitor Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı. Yedek kaleci Berke Özer de tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.

İKİ ORTA SAHA YUHALANDI

Öte yandan Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş da oyundan alınırken taraftarlarca protesto edildi. Mert Hakan Yandaş yuhalamalara alkışla karşılık verdi. Kaleci Altay Bayındır ise 3 gol yemesine rağmen tribünlerden alkış aldı.

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