Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesine sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı müsabakada Fenerbahçe taraftarı stat çevresine akın etti. Stada giriş noktalarında ise yoğunluk dikkat çekti.
(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş/İHA)