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Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesine sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı müsabakada Fenerbahçe taraftarı stat çevresine akın etti. Stada giriş noktalarında ise yoğunluk dikkat çekti.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş/İHA)

Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Haberler

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