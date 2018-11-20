Gomis'in Fenerbahçe'ye Gideceği İddiaları, Taraftarları Heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'i transfer edeceği yönündeki haberler sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Batefimbi Gomis'i transfer etmeyi planladığı yönünde çıkan haberler Sarı-Lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı bulurken, Fenerbahçeli taraftarların çoğu Gomis'in takıma önemli katkı yapacağı kanaatinde.
TAM İSABET OLUR!
Fenerbahçeli taraftarlar, "Gomis Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımının nasıl sıkıntı yaşadığı ortada. Geçen yılki performansı da inanılmazdı. Fenerbahçe yönetimi bu transferi bitirirse en akıllı transferi yapmış olur. Üstelik Gomis ligi de çok iyi tanıyor ve Süper Lig'in sertliğine de son derece alışık" ifadelerini kullandılar.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
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1- Gomisin Al Hilalde planları var 2- Fenerin Gomise o paraları verecek durumu yok 3-Gomis fenere gitmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gel sen de gel ...bu sene bitti senye de ALLAH KERİM gene aynı laflar sözler .bakın seneye kombine satışına ne kadar ARATACAK ..alanın aklı aklı yok.bu sene iyi kakaladılar .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hani bi işe yaramaz beleşçi bir futbolcuydu hani maymun diye hakaret ediyordunuz fb gibi tükürdüğünü yalıyan bir takım yok şu ülkedeCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Gomisin kalitesi ortada,,,Fenere Yakışır Sanırım.Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır