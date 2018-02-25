Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçeli Taraftarlarının Üstüne Hoparlör Koydu

Vodafone Park'ta maç öncesi ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratının susturulması adına sadece misafir tribünün olduğu yere müzik verildi.

Bütün statta müzik sesi kesilirken, bir tek Fenerbahçelilerin olduğu alana yüksek sesle müzik yayını yapıldı, Beşiktaş marşları çalındı.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.