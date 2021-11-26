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Fenerbahçe taraftarı salona alınmayacak

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Fenerbahçe taraftarı salona alınmayacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak olan Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Safiport maçı için Elazığ ekibinden deplasman takım taraftarlarına uyarı geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak olan Elazığ İl Özel İdare- Fenerbahçe Safiport maçı için Elazığ ekibinden deplasman takım taraftarlarına uyarı geldi.

Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş taraftarlarının yaşadığı içeri girememe sıkıntısının bu hafta oynanacak olan maçta yaşanmaması için erken hareket eden Elazığ ekibi, salona Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağını belirten bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6.Hafta mücadelesinde, Elazığ İl Özel İdarespor 28 Kasım Pazar günü saat 13.00'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı 'Deplasman takımı taraftar yasağı' Fenerbahçe Maçı'nda da uygulanacak ve bu maçta da deplasman takım taraftarları salona alınmayacak. Geçtiğimiz hafta yine ilimizde oynanan ve alınan karara rağmen salona girmek isteyen Beşiktaş taraftarları hatırlanacağı üzere müsabakaya alınmamışlardı. Benzer bir durumun Fenerbahçe maçında da yaşanmaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

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