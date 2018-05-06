Fenerbahçe Taraftarı, Moussa Sow'a Sevgi Gösterilerinde Bulundu
Fenerbahçe taraftarı, Bursaspor'da forma giyen eski sarı-lacivertli Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor'da forma giyen eski futbolcuları Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu.
FENERBAHÇE'DE 4,5 SENE FORMA GİYDİ
Fenerbahçe formasını 4,5 sezon giyen Sow, eski takımının taraftarlarından büyük destek gördü. Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Sow, tribünleri dolaşarak Fenerbahçeli taraftarları alkışladı.
Sow, yaklaşık 1 yıl sonra Kadıköy'e maça çıktı. Senegalli futbolcu son olarak Fenerbahçe formasıyla 27 Mayıs 2017'de oynanan Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nda yer almıştı.
YORUMLAR (3)
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İyi futbolcuydu ama şuan çok kötüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adamsin beyefendisin imanlisin helal sana ersun yanal bile sana orucu biraktiramadiCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Seyirci cezası yokmu ya ligde çekilmeyecekmiCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır