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Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a sahip çıktı! Transfer öncesi...

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon için takıma katılması beklenen en önemli oyunculardan biri Mert Hakan Yandaş...Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu bu sezon hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin radarındaydı.

Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a sahip çıktı! Transfer öncesi...
30.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:10

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon için takıma katılması beklenen en önemli oyunculardan biri Mert Hakan Yandaş...

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu bu sezon hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin radarındaydı.Galatasaray'la anlaştığına yönelik birçok haberin çıkmasından sonra ise rota birden Fenerbahçe'ye dönmüş ve Mert Hakan'ın tercihini İstanbul'un Sarı Lacivert yakasından kullandığı belirtilmişti.

Transfere yönelik resmi hiçbir açıklama yok ancak Mert Hakan'ın çok büyük bir aksilik olmazsa yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI SAHİPLENDİ

Sarı Lacivertli taraftarlar, 25 yaşındaki orta sahanın Kayserispor maçında kaçırdığı penaltının ardından büyük tepki görmesiyle adeta harekete geçti.

Maç 0-0'ken kaçan penaltı ve Kayserispor'un maçı kazanarak Kırmızı Beyazlılar'ın şampiyonluk yarışındaki fırsatı değerlendirememesi Sivaslıların faturayı yıldız oyuncuya kesmesine sebep olmuştu.

Sivas taraftarının ardından, Galatasaraylılar da başarılı orta sahaya sert eleştirilerde bulunmuş ve Fenerbahçe'yi tercih etmesinden ötürü tepki göstermişti. Fanatik'te yer alan habere göre Mert Hakan ise bu eleştirilerin ardından Twitter hesabını kapamıştı.

Bu akşam saatlerine kadar tepkilerin dinmemesi üzerine ise Fenerbahçeliler Mert Hakan'a sosyal medyadan destek kampanyası başlattılar.

Trend Topic'te ilk sıraya yerleşen #YanındayızMertHakan başlığına binlerce destek mesajı geldi.

Kaynak: Hürriyet

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