Fenerbahçe taraftarı LGS birincisi, Galatasaray Lisesi'ni istiyor

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) soruların tamamını doğru cevaplayarak, 500 tam puan alıp, adını Türkiye birincileri arasında yazdıran Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu mezunu Fenerbahçe taraftarı Kübra Su Fırtına, hedefinin Galatasaray Lisesi olduğunu söyledi.

Çal Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu mezunu Kübra Su Fırtına, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer buldu. Başarısını düzenli olarak ders çalışmaya bağlayan Fırtına'yı, MHP'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan Akkent Mahallesi'ndeki evinde ziyaret edip, kutladı, çeyrek altın, aralarında Nutuk'un da bulunduğu çok sayıda kitap ve Türk bayrağı hediye etti.

'ÖNCE GALATASARAY LİSESİ SONRA TIP FAKÜLTESİ'

Babası Yahya Fırtına'nın minare ustası, annesi Hatice Fırtına'nın ise ev kadını olduğunu söyleyen Kübra Su Fırtına, "Başarımın arkasında ailemin desteği, düzenli olarak ders çalışmam var. Bunların yanı sıra küçüklüğümden bu yana bol bol üzüm, pekmez ve ceviz yiyorum, gazlı içecekler içmiyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Galatarasay Lisesi'ni tercih edeceğim. Galatasaray Lisesi olmazsa diğer tercihim Ankara Fen Lisesi olur. Uzun vadede hedefim tıp fakültesini kazanıp, başarılı bir doktor olmak" dedi.

ÇAL'IN GURURU OLDU

Belediye Başkanı Fethi Akcan ise "LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Kübra Su Fırtına, hepimizin gururu oldu. Kübra Su'nun gururunu yaşarken, Denizli merkez ilçede yaşayan aslen Çallı olan Mehmet Salih Beşkavak'ın da birinci olduğunu öğrenince gururumuz ikiye katlandı. En iyi kariyer insan olmaktır. Başarılı öğrencilerimizin ülkesine, ailesine, insanlığa yararlı bireyler olacağını düşünüyorum. Çal'ın üzümü ve pekmezini tüketen çocuklarımız zeki oluyor. Benim de önerim, çocuklarımız bol bol Çal üzümü ve pekmezi tüketsin. Gazlı içeceklerden uzak dursun" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Denizli