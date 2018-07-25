Fenerbahçe Taraftarı, İzmir'de Aziz Yıldırım'a Tepki Gösterdi

Fenerbahçe taraftarı, Altınordu ile hazırlık maçı yapmak için İzmir'e gelen takımlarını karşıladıkları sırada, eski başkan Aziz Yıldırım için, "Aziz Yıldırım hesap verecek." şeklinde tezahürat yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 27 Temmuz Cuma günü özel bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi Adnan Menderes Havalimanı'nda Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile kulübün 9 ve 11 yaş altı takımlarının futbolcuları karşıladı.

Orhunbilge, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'ya çiçek verirken minik futbolcular ise Fenerbahçeli futbolculara incir ikram etti.

TARAFTARLARDAN AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Takımlarını havalimanında karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel, Valbuena ile Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ve Berke Özer'e yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kafile havalimanından ayrılırken "Aziz Yıldırım ihraç edilsin", "Aziz Yıldırım hesap verecek" şeklinde tezahürat yaptı.

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YORUMLAR (7)

  • MUTAT:
    Yıllarca bu adam fener bahçeyi kullandı herkese yalanlar söyledi taraftarı aldattı şimdi külüp borç batağında yediği içtiği haram ılsun
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  • AKYHN54:
    Daragacina da gitsem son sozum fb diyordu adam.dogru soylemis.daragaci derken dardayim demek istemis.anlayamamisiz.
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  • ADANALI:
    20 yıllık başkanları şikeci ve kulübü batırtı suçlaması ile anılan efsanevi başkanları. gerçekten büyük rezillik. iyiki fenerli değilim allah korusun
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    ASDFGV: sana iyi birşey derdim ama hadi neyse
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