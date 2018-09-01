Fenerbahçe Taraftarı, Hasan Ali Kaldırım'a Büyük Destek Verdi

Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi sarı lacivertli tribünler, maç öncesi Hasan Ali Kaldırım'ı tribünlere çağırdı.

Transferde sürekli olarak sol bek talebinde bulunan ve Hasan Ali Kaldırım'a eleştirilerde bulunan sarı lacivertli taraftarlar, transferin yapılmaması üzerine 'destek' kararı verdi. Fenerbahçe taraftarları, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümüzü kara çıkarma" tezahüratlarıyla Hasan Ali Kaldırım'ı iki kez tribünlere çağırdı.

HASAN ALİ KALDIRIM TRİBÜNLERE KARŞILIK VERDİ

Hasan Ali Kaldırım, bunun üzerine tribünlere gitti ve Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maç öncesi takım otobüsünden inen tüm futbolcuların elini sıkarken, Hasan Ali Kaldırım ile ayrıca bir sohbet ederek sarıldı.