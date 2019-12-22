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Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı

Beşiktaş derbisi öncesinde Ülker Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak büyük coşku yaşadı.

22.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:15
Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı

derbisi öncesinde 'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak büyük coşku yaşadı.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde tribünler dolarken, Fenerbahçe taraftarının büyük coşku yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar stada meşaleler yakıp tezahürat yaparak geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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