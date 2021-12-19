Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u istifaya çağırdı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepkilerini, "Bu takım, bu şekil olamaz başkan", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin?", "Ali Koç istifa" tezahüratları ile gösterdi.

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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