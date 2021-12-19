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Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u istifaya çağırdı
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepkilerini, "Bu takım, bu şekil olamaz başkan", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin?", "Ali Koç istifa" tezahüratları ile gösterdi.

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Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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