Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u istifaya çağırdı
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepkilerini, "Bu takım, bu şekil olamaz başkan", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin?", "Ali Koç istifa" tezahüratları ile gösterdi.
????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK— Haberler (@Haberler) December 19, 2021
?19:00
??Bein Sports
??Fırat Aydınus
???Hakan Ceylan
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri