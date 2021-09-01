Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı
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Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Ally Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Ally Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla transfer edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta, sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Tanzanyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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