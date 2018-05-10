Fenerbahçe Tam 4 Yıldır Kupa Kazanamıyor

Diyarbakır'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, büyük bir hüsran yaşadı. Finalde kaybedilen kupa, akıllara bir başka istatistiği getirdi. En son 2014 yılında Galatasaray'ı yenerek Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, o tarihten bu yana kupa kazanamadı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin aldığı Türkiye Süper Kupası, sarı-lacivertli ekibin müzesine götürdüğü son kupa olarak tarihe geçti.

EN SON 2014 YILINDA SÜPER KUPAYI KALDIRDILAR

Galatasaray ile 2014 yılında oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucu 3-2 galip gelen Fenerbahçe, kupaya uzanmıştı. O tarihten sonra Fenerbahçe, ligde 2014-15 sezonunda Galatasaray'ın ve 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın arkasında ligi ikinci sırada bitirdi. Türkiye Kupası'nda ise 2015-2016 sezonunda finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 yenilerek şampiyonluktan oldu.