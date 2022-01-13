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Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe taktik çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmalarla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.


- İstanbul
Fenerbahçe taktik çalıştı

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