Fenerbahçe taktik çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmalarla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.Öte yandan Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.- İstanbul