Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertlier yeni sezon hazırlıklarını 18 Temmuz Perşembe günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA