Fenerbahçe, sürprize izin vermedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, sürprize izin vermedi

Fenerbahçe, sürprize izin vermedi
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırarak sürprize izin vermedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırarak sürprize izin vermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi.

Uzatma bölümlerine geçilen müsabakanın 94. dakikasında Valencia ile penaltıdan golü bulan Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. Baskılı oyuna devam eden sarı-lacivertliler, 99. dakikada Bright Osayi-Samuel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Takıma protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.

Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.

Devrede 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, ilk yarıda skoru bulamayınca devre arasında takımına müdahale etti.

İkinci yarıya 3 değişiklikle çıkan sarı-lacivertlilerde Max Meyer'in yerine Miha Zajc, Burak Kapacak'ın yerine Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak, ilk maçında beklentileri karşılayamadı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve bu mücadeleye kadar hiç forma şansı bulamayan Burak, 45 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçeli taraftarların sezon başından beri performansını merak ettiği 22 yaşındaki oyuncu, oyunda kaldığı sürede beklentilere cevap veremedi.

Yönetim istifaya davet edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Maçın son bölümünde başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

Fenerbahçe'de yeni Ozan Tufan krizi! Genç Burak Kapacak'ın oynatılmama sebebi gün yüzüne çıktı

Fenerbahçe'de yeni Ozan Tufan krizi! Genç Burak Kapacak'ın oynatılmama sebebi gün yüzüne çıktı

 Fenerbahçelileri sinirden delirten görüntü! Her şeyin özeti bu karede

Fenerbahçelileri sinirden delirten görüntü! Her şeyin özeti bu karede

 Protestolar eşliğinde gelen zafer! Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Protestolar eşliğinde gelen zafer! Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title