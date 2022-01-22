Baskı sonucunu verdi! Sivasspor-Fenerbahçe maçında gol perdesi açıldı

Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı sürpriz bir ilk 11'le sahaya çıktı. Geçen hafta Altay'ı mağlup eden Sarı-Lacivertliler, seri başlatmak istiyor. Geçen hafta Göztepe'ye kaybeden Sivasspor ise orta sıralardan uzaklaşmak istemiyor. Fenerahçe ilk dakikalarda topun hakimi ve istekli. Sivasspor da dirençli savunma yapıyor. 18. dakikada Zajc, gol perdesini açtı.