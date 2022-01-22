Baskı sonucunu verdi! Sivasspor-Fenerbahçe maçında gol perdesi açıldı
Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı sürpriz bir ilk 11'le sahaya çıktı. Geçen hafta Altay'ı mağlup eden Sarı-Lacivertliler, seri başlatmak istiyor. Geçen hafta Göztepe'ye kaybeden Sivasspor ise orta sıralardan uzaklaşmak istemiyor. Fenerahçe ilk dakikalarda topun hakimi ve istekli. Sivasspor da dirençli savunma yapıyor. 18. dakikada Zajc, gol perdesini açtı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Serdar Dursun ve Enner Valencia'yı birlikte sahaya sürdü. Zirve hattıyla puan farkını düşürme amacında olan Kanarya, geçen hafta Altay'ı mağlup etmişti.
SİVAS'TA EKSİK ÇOK
Sivasspor geçen hafta Göztepe'ye kaybetti. 30 puanla 11. sırada bulunan Yiğido, artık çıkışa geçip, üst sıralara tırmanmak istiyor. Sivas'taSakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Leke James, Sarı-Lacivertliler karşısında takımdaki yerini alamayacak. Milli görevde olan Max Gradel ve Fayçal Fajr'in yanı sıra Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Atakan Kesgin de bugün sahaya çıkamayacak.
İlk 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare
Fenerbahçe : Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun
Hakem: Alper Ulusoy
CANLI ANLATIM
Dakika 18 GOL: Crespo topu kaptı, hızlıca pası aktardı. İrfan Can, sol kanattaki Valencia'yı gördü. Valencia ceza sahasına yerden kesti. Zajc sol ayağıyla tamamladı.
Dakika 15: Erdoğan oyuna devam edemedi. Yerini Kayode'ye bıraktı.
Dakika 14: Zajc'ın ayağına basan Koray sarı kart gördü.
Dakika 11: Erdoğan oyuna geri döndü.
Dakika 10: Sivasspor'da sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt sedye ile saha kenarına alındı.
Dakika 8: Fenerbahçe'de korner dönüşünde Nazım Sangare topu kaptırdı. Hızlı gelişen atakta top kaleci Berke'de kaldı.
Dakika 7: Zajc ceza sahasında şık çalımlar attı. Çevirdi pas kornere uzaklaştırıldı.
Dakika 4: Fenerbahçe'de Osayi verkaç yaparak topu ceza sahasına taşıdı. Yerden açtığı orta kalecide kaldı.
Dakika 1: Fenerbahçe düdük çalar çalmaz atakla başladı. Valencia'nın ortasına kaleci Ali Şaşal müdahale etti.