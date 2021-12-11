Fenerbahçe Süper Lig maçı hangi gün? Bu hafta FB maçı var mı, yok mu, ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe,Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maçın ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, FB lig maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta başlayacak? FB maçı ne zaman, nerede oynanacak? Bu hafta FB maçı hangi gün başlayacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe bu hafta ligde kimle maç yapacak? Gaziantep Fk - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının hakemi kimdir? Maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?
FB'nin lig maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 20:30 'da başlayacaktır. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Pazartesi akşamı yani 13 Aralık Pazartesi saat 20:30 'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
OZAN CANYURT(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
ERCAN OKUR(Temsilci)
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