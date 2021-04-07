Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamayacak.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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