Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

17.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:55
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor.

Haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giren Erol Bulut'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor galibiyetleriyle iç sahadaki kötü gidişe "dur" diyen Fenerbahçe'nin, zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucuna göre haftayı lider kapatma şansı bulunuyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Bu oyuncuların yanı sıra Ömer Faruk Beyaz'ın da kadroda bulunması beklenmiyor.

Sosa ve Ademi'nin durumu maç saatinde belli olacak

Fenerbahçe'de sakatlıklarını yeni atlatan Jose Sosa ve Kemal Ademi'nin durumu, maç saatinde belli olacak.

Bir süredir takımdan ayrı kalan 2 futbolcunun durumuna teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

Novak dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak'ın, MKE Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.

İki oyuncu kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ajda Pekkan Demet Şener Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 10:58:20. #1.14#
title