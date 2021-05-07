Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe, haftaya 76 puanla 2. sırada giriyor.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz'in kadroda olması beklenmiyor.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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