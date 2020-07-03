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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
03.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:58

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kaynak: AA

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