Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

13.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:00
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenişti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

İç saha fobisi

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

4 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin yarın sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.

Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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