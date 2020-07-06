HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
06.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:07

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu iki oyuncunun durumu, maç öncesi yapılacak son antrenmanda belli olacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.

Stoper tandemi yine bozulacak

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle savunma ikilisi yine değişecek.

Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçında da aynı sorunla karşı karşıya.

Fenerbahçe'de savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo'nun şans bulması bekleniyor.

Savunmanın sağında Nabil Dirar'ın riske atılmaması durumunda ise Göztepe karşısında başarılı bir oyun sergileyen genç Murat Sağlam forma giyebilir.

Luiz Gustavo'nun stopere çekilmesi durumunda orta sahada Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması beklenirken, cezası sona eren Garry Rodrigues ile Deniz Türüç'ün yine hücumda kanatları oluşturması düşünülüyor.

Fenerbahçe'de sol bekte Hasan Ali Kaldırım, forvette ise Vedat Muric forma giyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Nabil Dirar (Murat Sağlam), Simon Falette, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muric.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Spor
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Spor
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Spor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Spor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim Spor
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Spor
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Ozan Güven Ebru Gündeş Coşkun Sabah
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mehmet Özdilek Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Düğün Sakarya Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 09:10:33. #1.14#
title