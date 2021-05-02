Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. randevu

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:28:56. #1.14#

title