Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

5 futbolcu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haber

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