Fenerbahçe Stuttgart maçında Talisca, Fred, Jhon Duran, Oğuz, Szymanski neden yok?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının üçüncü mücadelesini 23 Ekim Perşembe günü oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu kriti·k maçta Almanya'nın güçlü temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar, kadroda Talisca, Fred, Jhon Duran, Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski gibi önemli isimlerin bulunmamasını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı ağırlıyor. Maçın başlama vuruşu öncesi açıklanan ilk 11'de, bazı önemli oyuncuların yer almaması dikkat çekti. Taraftarların kafasındaki en büyük soru işareti ise Talisca, Fred, Jhon Duran, Oğuz Aydın ve Szymanski'nin bu karşılaşmada neden bulunmadığı oldu.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki önemli sınavı, yerel saatle 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak. Müsabakanın hakem koltuğunda Danimarkalı isim Jakob Kehlet oturacak. Kehlet'in yardımcılık görevlerini ise Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek. Türkiye'den canlı yayın ise TRT 1 ekranlarından gerçekleştirilecek.

SAHADA YER ALACAK İSİMLER

Sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde kaleci Ederson'un önünde Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown savunma hattını oluşturuyor. Orta sahada İsmail ve Alvarez'in yanında Nene, Asensio ve Kerem ofansif yükü taşırken, forvette En Nesyri görev yapacak. Konuk ekip Stuttgart'ta ise Nübel kaleyi koruyacak. Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks defansın, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas orta sahanın, Bouanani ve El Khannouss ise hücum hattının isimleri olarak dikkat çekiyor.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER

Fenerbahçe'nin bu önemli Avrupa Ligi maçında, sezon boyunca sıkça ilk 11'de forma giyen Talisca, Fred, Jhon Duran, Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski gibi futbolcular yedek kulübesinde yer alıyor. Tercih edilmeleri haline oyuna dahil olabilecekler.

