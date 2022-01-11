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FENERBAHÇE STADYUMU ÇEVRESİNDEKİ DEĞNEKÇİLERE OPERASYON

FENERBAHÇE STADYUMU ÇEVRESİNDEKİ DEĞNEKÇİLERE OPERASYON
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Fenerbahçe Stadyumu çevresinde yapılan denetimlerde korsa otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 değnekçi gözaltına alındı.

KADIKÖY Fenerbahçe Stadyumu çevresinde yapılan denetimlerde korsa otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 değnekçi gözaltına alındı. Denetimlerde müşteri kılığına giren polis ile değnekçilerin arasındaki diyaloglar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Fenerbahçe Stadyumu çevresinde, değnekçilik yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda; stat çevresinde otomobillerden park ücreti talep ettiği tespit edilen K.Ç. ve O.C. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Ç. ve O.C. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan müşteri kılığında otomobilinin park etmek için, geldiğini söyleyen sivil trafik ekipleriyle değnekçilerin arasındaki pazarlık polis kamerasına yansıdı.

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