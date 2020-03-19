Fenerbahçe Stadı dezenfekte edildi SPOR Fenerbahçe Stadı dezenfekte edildiOlgucan Kalkan İstanbul,(DHA) -Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacam mücadele öncesinde, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler dahilinde Ülker Stadyumu dezenfekte edildi.

SPOR Fenerbahçe Stadı dezenfekte edildi

Olgucan Kalkan İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacam mücadele öncesinde, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler dahilinde Ülker Stadyumu dezenfekte edildi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde stat içinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi. Ayrıca kulüp çalışanları, yöneticiler ve basın mensuplarının kullanacağı tribünlerde de temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: DHA