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Fenerbahçe stada hareket etti

Fenerbahçe stada hareket etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Beşiktaş derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Beşiktaş derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.

Süper Lig'in 17. haftasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Spor Tesisleri'nden 17.00 sıralarında çıkış yaptı. Takımlarını desteklemek için saatler öncesinden tesislerin önüne gelen taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs tesislerden çıkmakta zorlandı. Taraftarlar takım otobüsünün önüne geçerek uzun süre meşale yaktı. Fenerbahçe kafilesi polis ekiplerinin yolu açmasıyla hareket edebildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe stada hareket etti

Fenerbahçe stada hareket etti

Fenerbahçe stada hareket etti

Fenerbahçe stada hareket etti

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