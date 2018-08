Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli: Transferde Fırsatlardan Yararlanacağız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes'in imza töreninde açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Comolli transfer gündemini degerlendirdi.

Sözlerine Diego Reyes transferini değerlendirerek başlayan Damien Comolli, "Bu transferi tek başıma gerçekleştirmedim. Başta Başkanımız, Başkan Yardımcımız, hukuk departmanımız gerçek anlamda 3-4 gündür ciddi bir çalışma içerisindeydik.

"UZUN SUREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Reyes, uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Bildiğiniz üzere transfer dönemi başladığında, bazı transferler hızlı biter bazı transferleri de bitirmek zaman alır. Diego da çok istediğimiz bir oyuncuydu ve onu, kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyum. Çünkü kendisi savunmada, hem sol stoperde hem sağ stoperde hem de gerektiğinde defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor.

"BÖYLE BİR OYUNCUYA İMZA ATTIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tecrübesine de sahip bir oyuncu. 65 kez de milli formayı giymiş ve önemli liglerde oynamış bir futbolcu Diego Reyes. Böyle bir oyuncuya imza attırdığımız için gerçekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"BİR TRANSFER DÖNEMİ BİR DİĞERİNE BENZEMEZ"

Genç, değerli ve karakterli futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırdıklarını da dile getiren Comolli "Asla bir transfer dönemi, bir diğerine benzemez. Her transfer döneminin, her kulüpte kendine has özellikleri vardır. Başkanımız, seçim kampanyasında da belirttiği gibi, takımı gençleştirip transfer yapacaktı ama -en önemlisi- sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda iyi karaktere sahip futbolcuları buraya getirecekti ve bu bizim için çok önemliydi. Bu nedenle bazı transferler geç gerçekleşir. Önemli olan bizim istediğimiz oyuncuları kadroya katmamızdı ki gördüğünüz gibi Fenerbahçe'ye getirdiğimiz isimler hem genç hem değerli hem iyi karaktere sahip oyuncular" şeklinde konuştu.

"ŞUAN TRANSFER PİYASASINDA BAZI FIRSATLAR VAR"

Son olarak Fenerbahçe'nin yürüttüğü transfer politikası hakkında açıklama yapan Damien Comolli, "Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz ancak bu gizliliğin sebebi, transferde bilgileri gizli tutmanın sağlayacağı avantajdır. Bu avantajı da sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Piyasada birtakım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Tıpkı Islam Slimani'ni basın toplantısında söylediğim gibi. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarımız birkaç hareket daha görecek" diyerek sözlerini noktaladı.