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Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran'da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak

Fenerbahçe Spor Okulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerilerine 29 Haziran Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak.

Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran'da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak
08.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:55

Fenerbahçe Spor Okulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerilerine 29 Haziran Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Kovid-19 önlemlerine büyük özen gösterilerek kürek, atletizm, masa tenisi ve cimnastik branşlarında öğrenciler tekrar bir araya gelecek.

Okulların yeni dönem kayıtları da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Spor Okulları Kayıt Merkezi'nde sürüyor.

Kaynak: AA

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