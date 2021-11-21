Fenerbahçe soyunma odasında galibiyet coşkusu böyle yaşandı
Haberler.com / İbrahim Çelik - Haberler | Spor
Fenerbahçeli futbolcular, ezeli rakipleri Galatasaray'ı evinde 2-1 yenmesi sonucu soyunma odasında coştular. Sevinçten kendilerinden geçen futbolcuların mutlulukları kameralara böyle yansıdı.
Ligde 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, ezeli rakibin stadında kara havayı dağıttı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu zaferle futbolcular kendinden geçti. Sarı-Lacivertliler Nef Stadı'ndaki sevinç anlarını, "Yendik, eğleniyoruz" notuyla paylaştı.
Fenerbahçe Twitter hesabından soyunma odasındaki kutlama paylaşıldı. Paylaşıma "Yendik, eğleniyoruz" notu düşüldü.
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
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